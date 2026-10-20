Pracownicy instytucji i przedsiębiorstw państwowych w Serbii zgłosili presję przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi: są zobowiązywani do poparcia Serbskiej Partii Postępowej (SNS), udziału w jej wiecach i zbierania głosów wśród znajomych. Poinformował o tym Balkan Insight, powołując się na relacje pracowników i śledztwo BIRN.

W szczególności ośmiu pracowników Republikańskiego Urzędu Geodezyjnego Serbii (RGZ), który odpowiada za rejestry gruntów i zatrudnia ponad 2 tys. osób, opowiedziało o wymaganiach podpisywania list poparcia dla SNS i udziału w wydarzeniach partyjnych. Według nich presja nasiliła się po powołaniu w sierpniu Dalibora Babicia na pełniącego obowiązki dyrektora. RGZ nie odpowiedział na zapytania BIRN.

Listy lojalnych wyborców

Około 180 osób odpowiedziało na ankietę BIRN dotyczącą presji w pracy, a ponad 20 respondentów udzieliło wywiadów pod warunkiem zachowania anonimowości. Opisali oni praktykę sporządzania list tak zwanych pewnych wyborców oraz zbierania „kapilarnych” głosów — nazwisk i danych kontaktowych przyjaciół, krewnych lub współpracowników, którzy również mają obiecać poparcie dla SNS.

Rozmówcy BIRN twierdzą, że polecenia zazwyczaj nie są wysyłane e-mailem ani w wiadomościach. Zamiast tego pracownicy są pojedynczo wzywani do kierowników lub naczelników działów. Za odmowę, jak twierdzą respondenci, mogą im grozić brakiem awansu, obniżeniem wynagrodzenia, przeniesieniem na gorsze stanowisko lub do odległego miejsca pracy.

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Badanie belgradzkiej organizacji pozarządowej CRTA, przeprowadzone w 2022 roku wśród 1075 respondentów, wykazało, że 14% ludności Serbii doświadczyło presji, by głosować na określoną partię. Obserwatorzy OBWE od 2014 roku oraz Komisja Europejska od 2017 roku również zwracali uwagę na presję wywieraną na wyborców zatrudnionych w sektorze publicznym.

Praca dla partii w godzinach pracy

Trzynastu pracowników ankietowanych przez BIRN stwierdziło, że w ich instytucjach w ostatnich latach zatrudniano osoby, które, jak twierdzą, pracowały dla SNS w call center lub podczas wydarzeń partyjnych zamiast wykonywać obowiązki służbowe. Niektórzy z nich, według rozmówców, jednocześnie otrzymywali pensje, dodatki za nadgodziny i premie.

Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego Infostan w Belgradzie powiedzieli, że część nowych pracowników pracowała przy partyjnych stoiskach lub w call center, a także przebywała w obozie zwolenników SNS w centrum Belgradu. Infostan również nie odpowiedział na zapytania BIRN. Była komisarz ds. ochrony równości Brankica Janković powiedziała redakcji, że polityczne zatrudnianie za obecnych władz osiągnęło skalę systemowej dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne.

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