Работники государственных учреждений и предприятий в Сербии заявили о давлении накануне досрочных парламентских выборов: от них требуют поддержать Сербскую прогрессивную партию (SNS), посещать ее митинги и собирать голоса знакомых. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на свидетельства работников и расследование BIRN.

В частности, восемь сотрудников Республиканского геодезического управления Сербии (RGZ), отвечающего за земельные реестры и насчитывающего более 2 тысяч работников, рассказали о требованиях подписывать списки в поддержку SNS и участвовать в партийных мероприятиях. По их словам, давление усилилось после назначения в августе исполняющим обязанности директора Далибора Бабича. RGZ не ответило на запросы BIRN.

Списки лояльных избирателей

Около 180 человек ответили на анкету BIRN о давлении на работе, а более 20 респондентов дали интервью на условиях анонимности. Они описали практику составления списков так называемых надежных избирателей и сбора «капиллярных» голосов — имен и контактных данных друзей, родственников или коллег, которые также должны пообещать поддержку SNS.

Собеседники BIRN утверждают, что указания обычно не отправляют по электронной почте или в сообщениях. Вместо этого работников вызывают по отдельности к руководителям или начальникам отделов. За отказ, по словам респондентов, им могут угрожать отсутствием карьерного продвижения, снижением оплаты, переводом на худшую должность или в отдаленное место работы.

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Опрос белградской неправительственной организации CRTA, проведенный в 2022 году среди 1075 респондентов, показал, что 14% населения Сербии сталкивались с давлением с требованием голосовать за определенную партию. Наблюдатели ОБСЕ с 2014 года и Европейская комиссия с 2017 года также обращали внимание на давление на избирателей, занятых в государственном секторе.

Работа на партию в рабочее время

Тринадцать опрошенных BIRN работников заявили, что в их учреждениях в последние годы трудоустраивали людей, которые, по их утверждениям, работали на SNS в колл-центрах или на партийных мероприятиях вместо выполнения служебных обязанностей. Некоторые из них, как утверждают собеседники, одновременно получали зарплаты, доплаты за сверхурочную работу и премии.

Работники коммунального предприятия Infostan в Белграде рассказали, что часть новых сотрудников работала на партийных стендах или в колл-центрах, а также находилась в лагере сторонников SNS в центре Белграда. Infostan также не ответил на запросы BIRN. Бывшая уполномоченная по защите равенства Бранкица Янкович заявила изданию, что политическое трудоустройство при нынешней власти приобрело масштабы системной дискриминации по политическим убеждениям.

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