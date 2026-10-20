尼日利亚军方表示，10月10日至18日，对尼日利亚东北部“西非伊斯兰国”（ISWAP）组织阵地实施的空袭造成103名武装人员死亡。据军方称，该组织的数个后勤中心和仓库也被摧毁。

联合特遣部队“哈丁凯行动”代理军事信息官穆罕默德·戈尼通报了此次行动。正如Premium Times Nigeria所报道，此次行动动用了尼日利亚陆军航空兵、尼日利亚陆军远程驾驶航空器团以及行动的空中力量。

两州七次打击

戈尼表示，军方对博尔诺州古扎马拉地方政府区古敦巴利附近的目标，以及巴杜、迈拉里和阿里纳-沃杰地区的目标实施了七次打击。另一个目标位于阿达马瓦州贡比地方政府区的杜斯特-乌库，也遭到攻击。

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军方称，此次行动的成果之一是打击了阿布·萨利姆的另一处住所；军方认定他是乍得湖南部ISWAP的瓦利。根据军方援引的人力情报，阿布·萨利姆的警卫金杜拉以及该组织舒拉委员会成员阿布勒·基萨死亡。军方还称，其他知名ISWAP武装人员也在此次打击中死亡。

后勤基地遭打击

尼日利亚军方表示，在对该住所的打击中，存放在设施内的9台船用发动机和数辆摩托车被摧毁。军方认为，摧毁这处基地削弱了ISWAP利用林地作为藏身处和后勤点的能力。

戈尼还通报了10月13日的一次行动：空中装备Guardian从迈拉里地区追踪到一支16人的武装人员小组，随后追踪至一个聚集了100多人和数辆摩托车的地点。该地点位于巴杜以东约23公里、蒙古诺以西19公里处。军方评估称，对该聚集点的精准打击造成约30名武装人员死亡；同时，军方无法确认摩托车的受损程度。

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