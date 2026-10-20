Nigeryjskie wojsko poinformowało, że w wyniku nalotów na pozycje ugrupowania Państwo Islamskie w Afryce Zachodniej (ISWAP) w północno-wschodniej Nigerii między 10 a 18 października zginęło 103 bojowników. Według wojska zniszczono także kilka centrów logistycznych i magazynów ugrupowania.

O operacji poinformował Mohammed Goni, pełniący obowiązki oficera informacji wojskowej Wspólnej Grupy Zadaniowej Operacja Hadin Kai. Jak pisze Premium Times Nigeria, w kampanii uczestniczyły lotnictwo armii nigeryjskiej, pułk zdalnie pilotowanych statków powietrznych armii nigeryjskiej oraz komponent powietrzny operacji.

Siedem uderzeń w dwóch stanach

Według Goniego wojsko przeprowadziło siedem uderzeń na cele w pobliżu Gudumbali na obszarze samorządowym Guzamala, a także w rejonach Badu, Mairari i Arina-Woje w stanie Borno. Kolejny cel zaatakowano w Duste-Uku, na obszarze samorządowym Gombi w stanie Adamawa.

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Jednym z rezultatów operacji, jak podało wojsko, było uderzenie w inną rezydencję Abu Salima, którego określono jako wali ISWAP w południowej części Jeziora Czad. Według informacji wywiadu agenturalnego, na które powołało się wojsko, zginęli Jindulla, nazwany ochroniarzem Abu Salima, oraz Abul Kissa — członek Rady Szury ugrupowania. Wojsko poinformowało także, że podczas uderzenia zginęli inni znaczący bojownicy ISWAP.

Uderzenie w bazę logistyczną

Nigeryjskie wojsko poinformowało, że podczas uderzenia w rezydencję zniszczono dziewięć silników do łodzi i kilka motocykli przechowywanych na terenie obiektu. Uważa ono, że zniszczenie tej bazy osłabiło zdolność ISWAP do wykorzystywania zalesionego terenu jako kryjówki i punktu logistycznego.

Osobno Goni poinformował o operacji z 13 października: środek powietrzny Guardian śledził grupę 16 bojowników z rejonu Mairari do zgromadzenia ponad 100 osób z kilkoma motocyklami. Miejsce to znajdowało się około 23 kilometrów na wschód od Badu i 19 kilometrów na zachód od Monguno. Według oceny wojska precyzyjne uderzenie w zgromadzenie doprowadziło do śmierci około 30 bojowników; jednocześnie nie udało się potwierdzić stopnia uszkodzenia motocykli.

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