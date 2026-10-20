韩国计划迁移位于光州的一座军用机场，并在其原址发展大型半导体产业集群。据《日本时报》报道，这片腾出的8.2平方公里土地将成为投资800万亿韩元建设四座三星电子和SK海力士芯片制造厂的核心部分。

该项目是总统李在明大规模计划的一部分，该计划 предусматривает向半导体、具身人工智能和数据中心投资1350万亿韩元，即约1万亿美元。政府希望将西南部的湖南地区打造为科技中心。去年，该地区经济萎缩0.9%，而全国经济增长1.1%。

迁移机场

光州的这处军事设施距离首尔约266公里。部分土地被预留供美军在紧急情况下使用，因此迁移需要与美国协调。约有2.8万名美国军人驻扎在韩国，首尔尚未说明华盛顿是否批准迁移相关设施。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前，政府计划在2028年年中之前迁移或暂时分散军事设施。总统已指示官员研究加快这一进程的可能性。根据政府计划，四座工厂中的第一座将于2030年前开始大规模生产。

美国压力与基础设施挑战

该计划可能成为与华盛顿关系紧张的又一来源。美国商务部长霍华德·卢特尼克在接受彭博电视采访时表示，韩国扩大人工智能领域规模应更多在美国进行，并警告可能出台新的关税。

工厂建成后每天将需要约65万吨水。政府计划使用周边水库的水和处理后的废水，尽管该地区近期经历了严重干旱。预计该产业集群还将需要新的输电线路和约2.3万名员工。全罗南道的发电量约为用电量的两倍，但铺设新的能源基础设施已在农村社区引发抗议。

关注我们在