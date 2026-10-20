Південна Корея планує перенести авіабазу для фабрик чипів — The Japan Times

Південна Корея планує перенести військовий аеродром у Кванджу, на місці якого хоче розвивати великий напівпровідниковий кластер. Звільнена територія площею 8,2 квадратного кілометра має стати центральним елементом інвестицій у чотири заводи з виробництва чипів Samsung Electronics і SK Hynix на 800 трлн вон, повідомляє The Japan Times.

Проєкт є частиною масштабної програми президента Лі Чже Мьона, яка передбачає інвестиції на 1 350 трлн вон, або близько $1 трлн, у напівпровідники, фізичний штучний інтелект і дата-центри. Влада прагне перетворити південно-західний регіон Хонам на технологічний центр. Торік його економіка скоротилася на 0,9%, тоді як економіка країни зросла на 1,1%.

Перенесення аеродрому

Військовий об’єкт у Кванджу розташований приблизно за 266 кілометрів від Сеула. Частина території зарезервована для використання американськими військовими у разі надзвичайної ситуації, тому перенесення потребує координації зі США. У Південній Кореї дислоковані близько 28 тисяч американських військовослужбовців, а Сеул не повідомляв, чи погодив Вашингтон перенесення відповідних об’єктів.

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Раніше уряд планував до середини 2028 року перемістити або тимчасово розосередити військові об’єкти. Президент доручив посадовцям розглянути можливість пришвидшення цього процесу. За планом уряду, перша з чотирьох фабрик має розпочати масове виробництво до 2030 року.

Тиск США та інфраструктурні виклики

План може стати ще одним джерелом напруженості у відносинах із Вашингтоном. Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив Bloomberg Television, що розширення Південною Кореєю сфери штучного інтелекту має більшою мірою відбуватися у Сполучених Штатах, і попередив про можливість нових мит.

Після будівництва фабрикам знадобиться близько 650 тисяч тонн води на добу. Уряд розраховує використовувати воду з навколишніх водосховищ і очищені стічні води, хоча регіон нещодавно пережив сильну посуху. Кластеру також, як очікується, будуть потрібні нові лінії електропередач та близько 23 тисяч працівників. Провінція Південна Чолла виробляє приблизно удвічі більше електроенергії, ніж споживає, однак прокладання нової енергетичної інфраструктури вже викликало протести в сільських громадах.

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