Южная Корея планирует перенести военный аэродром в Кванджу, на месте которого хочет развивать крупный полупроводниковый кластер. Освобожденная территория площадью 8,2 квадратного километра должна стать центральным элементом инвестиций в размере 800 трлн вон в четыре завода по производству чипов Samsung Electronics и SK Hynix, сообщает The Japan Times.

Проект является частью масштабной программы президента Ли Чжэ Мёна, предусматривающей инвестиции в размере 1 350 трлн вон, или около $1 трлн, в полупроводники, физический искусственный интеллект и дата-центры. Власти стремятся превратить юго-западный регион Хонам в технологический центр. В прошлом году его экономика сократилась на 0,9%, тогда как экономика страны выросла на 1,1%.

Перенос аэродрома

Военный объект в Кванджу расположен примерно в 266 километрах от Сеула. Часть территории зарезервирована для использования американскими военными в случае чрезвычайной ситуации, поэтому перенос требует координации с Соединенными Штатами. В Южной Корее дислоцированы около 28 тысяч американских военнослужащих, а Сеул не сообщал, одобрил ли Вашингтон перенос соответствующих объектов.

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Ранее правительство планировало до середины 2028 года переместить или временно рассредоточить военные объекты. Президент поручил чиновникам рассмотреть возможность ускорения этого процесса. Согласно плану правительства, первая из четырех фабрик должна начать массовое производство к 2030 году.

Давление США и инфраструктурные вызовы

План может стать еще одним источником напряженности в отношениях с Вашингтоном. Министр торговли США Говард Латник заявил Bloomberg Television, что расширение Южной Кореей сферы искусственного интеллекта должно в большей степени происходить в Соединенных Штатах, и предупредил о возможности новых пошлин.

После строительства фабрикам потребуется около 650 тысяч тонн воды в сутки. Правительство рассчитывает использовать воду из близлежащих водохранилищ и очищенные сточные воды, хотя регион недавно пережил сильную засуху. Кластеру также, как ожидается, потребуются новые линии электропередачи и около 23 тысяч работников. Провинция Южная Чолла производит примерно вдвое больше электроэнергии, чем потребляет, однако прокладка новой энергетической инфраструктуры уже вызвала протесты в сельских общинах.

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