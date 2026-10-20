Korea Południowa planuje przenieść wojskowe lotnisko w Gwangju, na którego miejscu chce rozwijać duży klaster półprzewodnikowy. Uwolniony obszar o powierzchni 8,2 kilometra kwadratowego ma stać się centralnym elementem inwestycji o wartości 800 bln wonów w cztery fabryki produkujące chipy Samsung Electronics i SK Hynix, informuje The Japan Times.

Projekt jest częścią zakrojonego na szeroką skalę programu prezydenta Lee Jae Myunga, który przewiduje inwestycje w wysokości 1 350 bln wonów, czyli około 1 bln dolarów, w półprzewodniki, fizyczną sztuczną inteligencję i centra danych. Władze dążą do przekształcenia południowo-zachodniego regionu Honam w centrum technologiczne. W ubiegłym roku jego gospodarka skurczyła się o 0,9%, podczas gdy gospodarka kraju wzrosła o 1,1%.

Przeniesienie lotniska

Obiekt wojskowy w Gwangju znajduje się około 266 kilometrów od Seulu. Część terytorium jest zarezerwowana do wykorzystania przez wojsko USA w razie sytuacji nadzwyczajnej, dlatego przeniesienie wymaga koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. W Korei Południowej stacjonuje około 28 tys. amerykańskich żołnierzy, a Seul nie poinformował, czy Waszyngton zatwierdził przeniesienie odpowiednich obiektów.

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Wcześniej rząd planował do połowy 2028 roku przenieść lub tymczasowo rozproszyć obiekty wojskowe. Prezydent polecił urzędnikom rozważyć możliwość przyspieszenia tego procesu. Zgodnie z planem rządu pierwsza z czterech fabryk ma rozpocząć masową produkcję do 2030 roku.

Presja USA i wyzwania infrastrukturalne

Plan może stać się kolejnym źródłem napięć w relacjach z Waszyngtonem. Amerykański sekretarz handlu Howard Lutnick powiedział Bloomberg Television, że rozszerzanie przez Koreę Południową sektora sztucznej inteligencji powinno w większym stopniu odbywać się w Stanach Zjednoczonych, i ostrzegł przed możliwością wprowadzenia nowych ceł.

Po wybudowaniu fabryki będą potrzebowały około 650 tys. ton wody dziennie. Rząd liczy na wykorzystanie wody z okolicznych zbiorników i oczyszczonych ścieków, choć region niedawno doświadczył silnej suszy. Klaster będzie również, jak się oczekuje, potrzebował nowych linii przesyłowych oraz około 23 tys. pracowników. Prowincja Południowa Jeolla produkuje około dwa razy więcej energii elektrycznej, niż zużywa, jednak budowa nowej infrastruktury energetycznej już wywołała protesty w społecznościach wiejskich.

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