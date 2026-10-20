加拿大阿尔伯塔省在10月19日就举行具有法律约束力的脱离加拿大独立公投进行投票后，已开始计票。据Channel NewsAsia报道，如果多数人支持分离，省长丹妮尔·史密斯承诺将推进举行一场结果具有约束力的公投。

提前投票

阿尔伯塔省选举机构表示，在310万名有投票资格的选民中，有140万人提前投票。这些选票于17:00开始计票。

大多数投票站原定于20:00关闭，但其中100多个因开放延迟而延长工作时间。选举机构表示，结果可能要到周二凌晨才会公布。

投票前的民调显示，这个西部省份支持独立的居民不足四分之一。与此同时，分离主义组织Alberta Prosperity Project的领导人米奇·西尔维斯特表示，他的支持者希望获胜。

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史密斯和卡尼的立场

阿尔伯塔省保守派省长丹妮尔·史密斯表示，她本人投票反对独立，但她安排此次投票是为了处理这个使该省产生分歧的问题。她说，如果联邦支持者获胜，分离问题应被视为已经结束。

加拿大总理马克·卡尼称此次投票发生在“最糟糕的可能时机”，并在贸易战以及美国总统唐纳德·特朗普发出吞并威胁的背景下呼吁加拿大人团结。他还警告称，即使是没有约束力的支持独立投票，也可能造成严重的经济不确定性，并援引了英国脱欧的经验。

阿尔伯塔省拥有全球第四大已探明石油储量。一些独立支持者批评与加拿大其他地区分享石油收入，以及联邦政府有关石油开采的政策。独立运动还引起了特朗普盟友的关注：美国财政部长斯科特·贝森特称阿尔伯塔省是美国的“天然伙伴”，而埃隆·马斯克在社交媒体平台X上写道，该省“应该分离”。

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