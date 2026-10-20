伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，计划公布新的目标和武器类型，并提到霍尔木兹海峡下方的七条大型海底互联网电缆。据阿纳多卢通讯社报道，伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比在德黑兰神圣防御博物馆举行的一场仪式上作出了这一表态。

关于电缆和武器的声明

莫赫比表示，霍尔木兹海峡下方铺设有七条主要互联网电缆。据他称，所有互联网和商业数据流量都通过这些电缆传输。

这名伊斯兰革命卫队发言人还表示，伊朗将公布新的目标和新型武器。此外，他承诺将他所称的美国力量残余逐出该地区。

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德黑兰此前的声明

10月早些时候，伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊对国营电视台Press TV表示，一旦爆发新的战争，德黑兰可能打击与美国有关的海底互联网电缆、数据中心和人工智能设施。他指出，这些设施尚未被列入目标清单，但警告说，如果冲突再次爆发，它们可能被摧毁。

据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争，随后德黑兰以对该地区发动导弹和无人机袭击作为回应，并实际上关闭了霍尔木兹海峡。6月，美国和伊朗签署了关于海峡航行自由的备忘录，但其执行因围绕这条战略水道安全问题的争议而暂停。

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