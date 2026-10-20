Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении представить новые цели и виды вооружений, обратив внимание на семь крупных подводных интернет-кабелей под Ормузским проливом. Об этом во время церемонии в Музее священной обороны в Тегеране сказал представитель КСИР Хоссейн Мохебби, сообщает Anadolu Agency.

Заявление о кабелях и вооружениях

Мохебби заявил, что под Ормузским проливом проходят семь основных интернет-кабелей. По его утверждению, через них проходит весь интернет- и коммерческий трафик данных.

Представитель КСИР также сказал, что Иран представит новые цели и новые виды оружия. Кроме того, он пообещал вытеснить из региона то, что назвал остатками американской силы.

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Предыдущие заявления Тегерана

Ранее в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил государственному телеканалу Press TV, что Тегеран в случае новой войны может нанести удары по подводным интернет-кабелям, центрам обработки данных и объектам искусственного интеллекта, связанным с США. Он отметил, что эти объекты еще не внесены в перечень целей, но предупредил о возможности их уничтожения в случае возобновления конфликта.

Как пишет Anadolu Agency, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми ударами по региону и фактически закрыл Ормузский пролив. В июне США и Иран подписали меморандум о свободе судоходства в проливе, однако его выполнение было остановлено из-за споров о безопасности на этом стратегическом водном пути.

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