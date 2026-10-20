Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) zapowiedział zamiar przedstawienia nowych celów i rodzajów uzbrojenia, zwracając uwagę na siedem dużych podmorskich kabli internetowych pod Cieśniną Ormuz. Rzecznik IRGC Hossein Mohebbi powiedział o tym podczas ceremonii w Muzeum Świętej Obrony w Teheranie, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie o kablach i uzbrojeniu

Mohebbi oświadczył, że pod Cieśniną Ormuz przebiega siedem głównych kabli internetowych. Według niego przechodzi przez nie cały ruch internetowy i komercyjny ruch danych.

Rzecznik IRGC powiedział również, że Iran przedstawi nowe cele i nowe rodzaje broni. Ponadto obiecał wyprzeć z regionu to, co nazwał pozostałościami amerykańskiej siły.

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Wcześniejsze oświadczenia Teheranu

Wcześniej w październiku sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei powiedział państwowej telewizji Press TV, że w razie nowej wojny Teheran może uderzyć w podmorskie kable internetowe, centra przetwarzania danych i obiekty sztucznej inteligencji powiązane ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że obiekty te nie zostały jeszcze wpisane na listę celów, ale ostrzegł przed możliwością ich zniszczenia w przypadku wznowienia konfliktu.

Jak pisze Anadolu Agency, Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi w regionie oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. W czerwcu Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum o swobodzie żeglugi w cieśninie, jednak jego realizacja została wstrzymana z powodu sporów dotyczących bezpieczeństwa na tym strategicznym szlaku wodnym.

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