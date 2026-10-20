巴基斯坦政府在国民账户委员会会议期间，将2026财年国内生产总值增长预估从5月的3.7%下调至3.65%。此次调整与工业和服务业温和放缓有关，Dawn报道称。

此前，政府预计经济将增长4%，但随后将预估下调至3.7%。更新后的数据意味着该国未能达到GDP增长目标。这一数值接近国际贷款机构的预测：国际货币基金组织预计增长3.6%，世界银行和亚洲开发银行预计增长3.7%。

修订后的行业指标

农业增长预估从2.89%上调至3.5%。与此同时，工业增长预估从3.51%下调至3.34%，服务业增长预估从4.09%下调至3.81%。

在工业领域，大规模制造业的增长率预估从6.11%修订为5.01%。与此同时，受政府建筑工程支出增加推动，建筑业增长6.3%。制药、钢铁生产、化学工业、皮革制造和电力行业等领域尤其录得负增长。

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经济规模与收入

根据委员会的计算，巴基斯坦经济规模在2026财年增至4504亿美元，高于一年前的4109.6亿美元。服务业是这一增长的主要推动因素，其后是工业和畜牧业。

按美元计算的人均收入从2025财年的1824美元增至1896美元。该估算基于2023年人口普查数据。该媒体指出，这一指标为该地区最低，通胀压力限制了购买力以及民众储蓄或投资的能力。

委员会还将2025财年的GDP增长率更新为3.11%，此前预估为3.18%。2026财年第四季度，经济增长2%。

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