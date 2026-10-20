Rząd Pakistanu podczas posiedzenia Narodowego Komitetu Rachunków zrewidował prognozę wzrostu produktu krajowego brutto w roku fiskalnym 2026 do 3,65% z majowej prognozy 3,7%. Korektę powiązano z umiarkowanym spowolnieniem w przemyśle i sektorze usług, informuje Dawn.

Wcześniej rząd oczekiwał wzrostu gospodarki o 4%, jednak później obniżył prognozę do 3,7%. Zaktualizowany wskaźnik oznacza, że kraj nie osiągnął docelowego poziomu wzrostu PKB. Jest on zbliżony do prognoz międzynarodowych kredytodawców: MFW oczekiwał wzrostu o 3,6%, a Bank Światowy i Azjatycki Bank Rozwoju — o 3,7%.

Zrewidowane wskaźniki sektorowe

Prognozę wzrostu rolnictwa podwyższono z 2,89% do 3,5%. Jednocześnie prognozę dla przemysłu obniżono z 3,51% do 3,34%, a dla sektora usług — z 4,09% do 3,81%.

W przemyśle tempo wzrostu produkcji przemysłowej na dużą skalę zrewidowano z 6,11% do 5,01%. Jednocześnie budownictwo wzrosło o 6,3% dzięki zwiększeniu wydatków państwowych na prace budowlane. Negatywną dynamikę odnotowano w szczególności w farmaceutyce, produkcji żelaza i stali, przemyśle chemicznym, produkcji wyrobów skórzanych oraz energetyce elektrycznej.

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Wielkość gospodarki i dochody

Według wyliczeń komitetu wielkość pakistańskiej gospodarki w roku fiskalnym 2026 wzrosła do 450,4 mld dolarów z 410,96 mld dolarów rok wcześniej. Głównym czynnikiem tego wzrostu był sektor usług, za którym znalazły się przemysł i hodowla zwierząt.

Dochód na mieszkańca w ujęciu dolarowym wzrósł do 1896 dolarów z 1824 dolarów w roku fiskalnym 2025. Szacunek opiera się na danych ze spisu ludności z 2023 roku. Publikacja zaznacza, że wskaźnik ten jest najniższy w regionie, a presja inflacyjna ogranicza siłę nabywczą oraz możliwości ludności w zakresie oszczędzania lub inwestowania.

Komitet zaktualizował również wskaźnik wzrostu PKB za rok fiskalny 2025 — do 3,11% zamiast wcześniej szacowanych 3,18%. W czwartym kwartale roku fiskalnego 2026 gospodarka wzrosła o 2%.

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