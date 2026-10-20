Правительство Пакистана во время заседания Национального комитета по национальным счетам пересмотрело оценку роста валового внутреннего продукта в финансовом году 2026 до 3,65% с майской оценки в 3,7%. Корректировку связали с умеренным замедлением в промышленности и сфере услуг, сообщает Dawn.

Ранее правительство ожидало роста экономики на 4%, однако впоследствии снизило оценку до 3,7%. Обновленный показатель означает, что страна не достигла целевого уровня роста ВВП. Он близок к прогнозам международных кредиторов: МВФ ожидал роста на 3,6%, Всемирный банк и Азиатский банк развития — на 3,7%.

Пересмотренные показатели секторов

Оценку роста сельского хозяйства повысили с 2,89% до 3,5%. В то же время оценку для промышленности снизили с 3,51% до 3,34%, а для сферы услуг — с 4,09% до 3,81%.

В промышленности темпы роста крупного промышленного производства пересмотрели с 6,11% до 5,01%. В то же время строительство выросло на 6,3% благодаря увеличению государственных расходов на строительные работы. Отрицательная динамика была зафиксирована, в частности, в фармацевтике, производстве железа и стали, химической промышленности, кожевенном производстве и электроэнергетике.

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Размер экономики и доходы

По расчетам комитета, размер пакистанской экономики в финансовом году 2026 вырос до 450,4 млрд долларов против 410,96 млрд долларов годом ранее. Главным фактором этого роста стала сфера услуг, за которой следовали промышленность и животноводство.

Доход на душу населения в долларовом выражении вырос до 1896 долларов с 1824 долларов в финансовом году 2025. Оценка основана на данных переписи населения 2023 года. Издание отмечает, что этот показатель является самым низким в регионе, а инфляционное давление ограничивает покупательную способность и возможности населения сберегать или инвестировать.

Комитет также обновил показатель роста ВВП за финансовый год 2025 — до 3,11% вместо ранее оцененных 3,18%. В четвертом квартале финансового года 2026 экономика выросла на 2%.

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