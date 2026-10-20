在澳大利亚旺加拉塔市，一辆汽车在独立议员海伦·海恩斯办公室附近将她撞倒。她在夜间接受了手术，目前情况危急。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，这起撞人事件是蓄意的：据他称，车辆在碰撞前掉头。

据《韩国先驱报》报道，事件于周一发生在旺加拉塔，该市位于墨尔本东北方向约三小时车程处。一辆白色丰田陆地巡洋舰撞上了海恩斯；据初步信息，当时她正在从自己汽车的后备箱装载或卸下物品。

拘留与调查

事件发生后，一名43岁男子被拘留。包括反恐机构在内的部门参与了调查。澳大利亚联邦警察总监克里西·巴雷特表示，维多利亚州警方和联邦警察正在考虑提出指控，其中包括伤害公职人员。该罪行最高可判处10年监禁。

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巴雷特指出，现阶段该事件似乎是孤立事件。阿尔巴尼斯也表示，目前确定动机还为时过早。

目击者证词

澳大利亚内政部长托尼·伯克告诉ABC Radio，据目击者称，疑似袭击者倒车后第二次撞击海恩斯，随后一名路人介入。澳大利亚媒体报道称，里基·杰弗里斯从自己的理发店跑出，制住该男子并从他手中夺走了一把刀。

海恩斯当选议员前曾从事护理、助产和学术工作。她于2019年成为印第选区的独立议员，并在2022年和2025年的选举中保住了席位。阿尔巴尼斯还表示，近年来针对澳大利亚政治人物的威胁数量大幅增加。

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