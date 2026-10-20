W australijskim mieście Wangaratta samochód potrącił niezależną parlamentarzystkę Helen Haines w pobliżu jej biura. W nocy przeszła operację i jest w stanie krytycznym. Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że potrącenie było celowe: według niego samochód zawrócił przed zderzeniem.

Jak podaje Korea Herald, do incydentu doszło w poniedziałek w Wangaratta, około trzy godziny jazdy na północny wschód od Melbourne. Biały Toyota Land Cruiser potrącił Haines, gdy według wstępnych informacji wkładała rzeczy do bagażnika swojego samochodu lub je z niego wyjmowała.

Zatrzymanie i śledztwo

Po incydencie zatrzymano 43-letniego mężczyznę. Do śledztwa włączyły się między innymi organy antyterrorystyczne. Komisarz Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett poinformowała, że policja stanu Wiktoria i policja federalna rozważają postawienie zarzutów, w tym spowodowania szkody u funkcjonariuszki publicznej. Maksymalna kara za to przestępstwo wynosi 10 lat pozbawienia wolności.

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Barrett zaznaczyła, że na tym etapie incydent wydaje się odosobniony. Albanese również powiedział, że jest za wcześnie, aby ustalić motyw.

Relacje świadków

Australijski minister spraw wewnętrznych Tony Burke powiedział ABC Radio, że według świadków domniemany napastnik cofnął samochód i po raz drugi uderzył Haines, zanim interweniował przechodzień. Australijskie media podały, że Ricky Jeffries wybiegł ze swojego zakładu fryzjerskiego, obezwładnił mężczyznę i odebrał mu nóż.

Przed wyborem do parlamentu Haines pracowała w pielęgniarstwie, położnictwie i środowisku akademickim. Została niezależną posłanką z okręgu Indi w 2019 roku i zachowała mandat w wyborach w 2022 i 2025 roku. Albanese powiedział również o znacznym wzroście liczby gróźb kierowanych pod adresem australijskich polityków w ostatnich latach.

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