В австралийском городе Вангаратта автомобиль сбил независимого депутата парламента Хелен Хейнс возле ее офиса. Ночью она перенесла операцию и находится в критическом состоянии. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что наезд был преднамеренным: по его словам, автомобиль развернулся перед столкновением.

Как сообщает Korea Herald, инцидент произошел в понедельник в Вангаратте, примерно в трех часах езды к северо-востоку от Мельбурна. Белый Toyota Land Cruiser сбил Хейнс, когда она, по предварительным данным, загружала вещи в багажник своего автомобиля или выгружала их.

Задержание и расследование

После инцидента был задержан 43-летний мужчина. К расследованию, в частности, подключились контртеррористические органы. Комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт сообщила, что полиция штата Виктория и федеральная полиция рассматривают возможность предъявления обвинений, в том числе в причинении вреда должностному лицу. Максимальное наказание за это правонарушение составляет 10 лет лишения свободы.

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Барретт отметила, что на этом этапе инцидент выглядит изолированным. Албанезе также сказал, что определять мотив пока рано.

Свидетельства очевидцев

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал ABC Radio, что, по словам очевидцев, предполагаемый нападавший сдал автомобиль назад и во второй раз ударил Хейнс, прежде чем вмешался прохожий. Австралийские СМИ сообщили, что Рики Джеффрис выбежал из своей парикмахерской, удержал мужчину и забрал у него нож.

До избрания в парламент Хейнс работала в сфере сестринского дела, акушерства и академической среде. Она стала независимым депутатом от округа Инди в 2019 году и сохранила мандат на выборах 2022 и 2025 годов. Албанезе также заявил о существенном росте числа угроз в адрес австралийских политиков в последние годы.

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