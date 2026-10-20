W kanadyjskiej prowincji Alberta rozpoczęto liczenie głosów po głosowaniu 19 października w sprawie przeprowadzenia prawnie wiążącego referendum dotyczącego niepodległości od Kanady. Jak informuje Channel NewsAsia, jeśli większość poprze secesję, premier prowincji Danielle Smith obiecała przejść do przeprowadzenia referendum, którego wynik będzie wiążący.

Wczesne głosowanie

Komisja wyborcza Alberty podała, że przedterminowo zagłosowało 1,4 mln z 3,1 mln uprawnionych wyborców. Liczenie tych kart do głosowania rozpoczęto o 17:00.

Większość lokali wyborczych miała zostać zamknięta o 20:00, jednak ponad 100 z nich działało dłużej z powodu opóźnień w otwarciu. Komisja wyborcza oświadczyła, że wyniki mogą napłynąć dopiero we wczesnych godzinach we wtorek.

Sondaże przed głosowaniem wskazywały, że niepodległość popiera mniej niż jedna czwarta mieszkańców zachodniej prowincji. Jednocześnie lider separatystycznego Alberta Prosperity Project, Mitch Sylvestre, powiedział, że jego zwolennicy mają nadzieję na zwycięstwo.

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Stanowiska Smith i Carneya

Konserwatywna premier Alberty Danielle Smith oświadczała, że sama głosuje przeciwko niepodległości, lecz zarządziła głosowanie, aby rozstrzygnąć kwestię, która podzieliła prowincję. Jej zdaniem, jeśli zwyciężą zwolennicy federacji, kwestię secesji należy uznać za zamkniętą.

Premier Kanady Mark Carney nazwał głosowanie odbywającym się „w najgorszym możliwym momencie” i wezwał Kanadyjczyków do jedności w obliczu wojny handlowej oraz gróźb aneksji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Ostrzegł również, że nawet niewiążące głosowanie za niepodległością może spowodować znaczną niepewność gospodarczą, powołując się na doświadczenia Brexitu.

Alberta ma czwarte na świecie pod względem wielkości potwierdzone rezerwy ropy naftowej. Część zwolenników niepodległości krytykuje podział dochodów z ropy z resztą Kanady oraz politykę władz federalnych dotyczącą wydobycia ropy. Ruch niepodległościowy zwrócił także uwagę sojuszników Trumpa: sekretarz skarbu USA Scott Bessent nazwał Albertę „naturalnym partnerem” USA, a Elon Musk napisał w serwisie społecznościowym X, że prowincja „powinna się odłączyć”.

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