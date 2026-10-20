В канадской провинции Альберта начали подсчет голосов после голосования 19 октября по вопросу проведения юридически обязательного референдума о независимости от Канады. Как сообщает Channel NewsAsia, если большинство поддержит отделение, премьер провинции Даниэль Смит пообещала перейти к проведению референдума, результат которого будет обязательным.

Досрочное голосование

Избирательная служба Альберты сообщила, что досрочно проголосовали 1,4 млн из 3,1 млн избирателей, имеющих право голоса. Подсчет этих бюллетеней начали в 17:00.

Большинство избирательных участков должны были закрыться в 20:00, однако более 100 из них работали дольше из-за задержек с открытием. В избирательной службе заявили, что результаты могли поступить только в ранние часы вторника.

Опросы перед голосованием свидетельствовали, что независимость поддерживают менее четверти жителей западной провинции. В то же время лидер сепаратистского Alberta Prosperity Project Митч Сильвестр заявил, что его сторонники надеются победить.

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Позиции Смит и Карни

Консервативный премьер Альберты Даниэль Смит заявляла, что сама голосует против независимости, но назначила голосование, чтобы урегулировать вопрос, который разделил провинцию. По ее словам, если победят сторонники федерации, вопрос об отделении следует считать закрытым.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал голосование происходящим «в худшее из возможных времен» и призвал канадцев к единству на фоне торговой войны и угроз аннексии со стороны президента США Дональда Трампа. Он также предостерег, что даже необязательное голосование за независимость может вызвать значительную экономическую неопределенность, сославшись на опыт Brexit.

Альберта имеет четвертые в мире по объему подтвержденные запасы нефти. Часть сторонников независимости критикует распределение нефтяных доходов с остальной Канадой и политику федеральных властей в отношении нефтедобычи. Движение за независимость также привлекло внимание союзников Трампа: министр финансов США Скотт Бессент назвал Альберту «естественным партнером» США, а Илон Маск написал в соцсети X, что провинция «должна отделиться».

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