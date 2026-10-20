美国非洲司令部（AFRICOM）表示，尚未以足够的可能性确认美国空袭与索马里南部贾马梅地区有关10至12名平民死亡、住宅和企业遭毁的报告之间存在关联。同时，美军确认曾于2025年11月14日和15日在该地区实施打击，半岛电视台报道。

AFRICOM表示，已完成对可能造成平民伤害的数据评估，但现有信息未达到美军用于确定对伤亡或破坏承担责任的“优势证据”标准。该司令部没有说明其代表是否询问过受害者、遇难者亲属、医院工作人员、地方当局或其他目击者。AFRICOM称，如果出现新信息，可能会恢复评估。

居民证词和联合国数据

接受该媒体采访的贾马梅居民讲述了在一场结合空袭和地面战斗的行动中出现的死伤情况。六个孩子的母亲玛丽亚姆·哈吉·阿卜迪·古莱德表示，她的三个孩子在轰炸中受伤。她的儿子阿卜迪卡迪尔·萨拉赫的大腿附近至今留有一块金属碎片；医生警告说，取出碎片的手术可能导致瘫痪。

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由联合国难民事务高级专员办事处领导的监测网络记录了2025年11月16日至18日期间贾马梅地区战斗和空袭中12名平民死亡。与此同时，这些数据涵盖地面战斗和空中打击的不同事件，因此无法确定每起死亡由哪些部队负责。该网络还称，三天内有22,800人离开贾马梅及周边村庄。

空中行动升级

据AFRICOM数据，截至2026年9月，美国在索马里实施了84次打击，而新美国基金会统计为88次。美国的行动针对青年党和该国北部一个与“伊斯兰国”有关联的组织，并与索马里联邦政府协调开展。

据Airwars统计，从2007年至2025年5月底，至少216名平民在索马里的美国打击中死亡或受伤。该组织强调，这些仅是有记录的案例，并非对伤亡人数的完整估计。AFRICOM此前曾修订其有关索马里平民伤亡的结论，并在最初声称不存在此类损害后，承认其行动造成了伤害。

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