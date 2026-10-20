查尔斯三世国王在温莎会见了阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克，三天英国国事访问由此拉开序幕。这是44年来阿曼国家元首首次对英国进行国事访问，《国民报》报道。

温莎举行的仪式

威廉王子陪同苏丹前往温莎，当地为他举行了隆重的欢迎仪式。仪式期间，皇家骑马炮兵部队鸣放皇家礼炮，并奏响阿曼和英国国歌。

随后，查尔斯三世和海赛姆·本·塔里克乘坐爱尔兰国事马车前往温莎城堡。雨中举行的车队行进路线两旁有军人列队。卡米拉王后与阿曼主管国防事务的副首相希哈卜·本·塔里克同乘苏格兰国事马车。

威尔士王妃凯瑟琳、威廉王子、阿曼主管经济事务的副首相蒂亚津·本·海赛姆以及阿曼王室宫廷秘书长卢艾·本·加利卜同乘澳大利亚国事马车。在温莎城堡，国王和苏丹将检阅仪仗队。

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国事访问日程

当天，苏丹将与国王和王后共度时光，并参观皇家收藏中来自阿曼物品的特别展览。周二晚间，他将出席在温莎城堡举行的宴会。

周三，海赛姆·本·塔里克计划在唐宁街与英国首相安迪·伯纳姆举行会谈，并出席伦敦金融城的一场宴会。周四的日程包括访问伦敦东部的伊丽莎白女王奥林匹克公园，届时将向苏丹展示前奥运场地如何转变为经济中心。

上一次访问

阿曼统治者上一次对英国进行国事访问是在1982年，当时苏丹卡布斯会见了伊丽莎白二世女王。英阿协会主席、退役少将理查德·斯坦福表示，两国关系拥有数百年的历史，并建立在相互尊重的基础上。

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