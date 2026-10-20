Король Карл III принял султана Омана Хайсама бен Тарика в Виндзоре в начале трёхдневного государственного визита в Великобританию. Это первый государственный визит главы государства Омана в страну за 44 года, сообщает The National.

Церемония в Виндзоре

Принц Уильям сопровождал султана в Виндзор, где для него провели торжественную церемонию встречи. Во время неё Королевская конная артиллерия дала королевский салют, а также прозвучали государственные гимны Омана и Великобритании.

После этого Карл III и Хайсам бен Тарик проехали в Ирландской государственной карете до Виндзорского замка. Маршрут процессии, проходившей под дождём, был окружён военнослужащими. Королева Камилла ехала в Шотландской государственной карете вместе с заместителем премьер-министра Омана по вопросам обороны Шихабом бен Тариком.

Принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уильям, заместитель премьер-министра Омана по экономическим вопросам Тиязин бен Хайсам и генеральный секретарь Королевского двора Омана Лоай бен Галиб ехали в Австралийской государственной карете. В Виндзорском замке король и султан должны были осмотреть почётный караул.

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Программа государственного визита

В течение дня султан проведёт время с королём и королевой и посетит специальную выставку предметов из Омана в Королевской коллекции. Во вторник вечером он должен принять участие в банкете в Виндзорском замке.

В среду Хайсам бен Тарик планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на Даунинг-стрит, а также посетить банкет в лондонском Сити. В четверг программой предусмотрен визит в Олимпийский парк королевы Елизаветы в восточном Лондоне, где султану покажут преобразование бывшего олимпийского объекта в экономический центр.

Предыдущий визит

В последний раз правитель Омана прибывал в Великобританию с государственным визитом в 1982 году: тогда султан Кабус встречался с королевой Елизаветой II. Председатель Британско-оманского общества генерал-майор в отставке Ричард Стэнфорд заявил, что связи между двумя странами имеют многовековую историю и основываются на взаимном уважении.

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