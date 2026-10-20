Król Karol III przyjął sułtana Omanu Hajthama ibn Tarika w Windsorze na początku trzydniowej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwsza od 44 lat wizyta państwowa omańskiego głowy państwa w tym kraju, informuje The National.

Ceremonia w Windsorze

Książę William towarzyszył sułtanowi w drodze do Windsoru, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia powitania. W jej trakcie Królewska Artyleria Konna oddała salut królewski, a także odegrano hymny państwowe Omanu i Wielkiej Brytanii.

Następnie Karol III i Hajtham ibn Tarik udali się do zamku Windsor Irlandzką Karetą Państwową. Trasę procesji, która odbywała się w deszczu, otaczali żołnierze. Królowa Kamila jechała Szkocką Karetą Państwową razem z wicepremierem Omanu do spraw obrony, Sziha­bem ibn Tarikiem.

Księżna Walii Katarzyna, książę William, wicepremier Omanu do spraw gospodarczych Tijazin ibn Hajtham oraz sekretarz generalny Królewskiego Dworu Omanu Loaj ibn Galib jechali Australijską Karetą Państwową. W zamku Windsor król i sułtan mieli dokonać przeglądu warty honorowej.

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Program wizyty państwowej

W ciągu dnia sułtan spędzi czas z królem i królową oraz odwiedzi specjalną wystawę przedmiotów z Omanu w Kolekcji Królewskiej. We wtorek wieczorem ma wziąć udział w bankiecie w zamku Windsor.

W środę Hajtham ibn Tarik planuje przeprowadzić rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem na Downing Street, a także uczestniczyć w bankiecie w londyńskim City. W czwartek program przewiduje wizytę w Parku Olimpijskim Królowej Elżbiety we wschodnim Londynie, gdzie sułtanowi zostanie pokazane przekształcenie dawnego obiektu olimpijskiego w centrum gospodarcze.

Poprzednia wizyta

Ostatni raz władca Omanu przybył do Wielkiej Brytanii z wizytą państwową w 1982 roku, gdy sułtan Kabus spotkał się z królową Elżbietą II. Emerytowany generał major Richard Stanford, przewodniczący Brytyjsko-Omańskiego Towarzystwa, oświadczył, że relacje między dwoma krajami mają wielowiekową historię i opierają się na wzajemnym szacunku.

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