Król Karol III przyjął sułtana Omanu w Windsorze — The National
Król Karol III przyjął sułtana Omanu Hajthama ibn Tarika w Windsorze na początku trzydniowej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwsza od 44 lat wizyta państwowa omańskiego głowy państwa w tym kraju, informuje The National.
Ceremonia w Windsorze
Książę William towarzyszył sułtanowi w drodze do Windsoru, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia powitania. W jej trakcie Królewska Artyleria Konna oddała salut królewski, a także odegrano hymny państwowe Omanu i Wielkiej Brytanii.
Następnie Karol III i Hajtham ibn Tarik udali się do zamku Windsor Irlandzką Karetą Państwową. Trasę procesji, która odbywała się w deszczu, otaczali żołnierze. Królowa Kamila jechała Szkocką Karetą Państwową razem z wicepremierem Omanu do spraw obrony, Szihabem ibn Tarikiem.
Księżna Walii Katarzyna, książę William, wicepremier Omanu do spraw gospodarczych Tijazin ibn Hajtham oraz sekretarz generalny Królewskiego Dworu Omanu Loaj ibn Galib jechali Australijską Karetą Państwową. W zamku Windsor król i sułtan mieli dokonać przeglądu warty honorowej.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Program wizyty państwowej
W ciągu dnia sułtan spędzi czas z królem i królową oraz odwiedzi specjalną wystawę przedmiotów z Omanu w Kolekcji Królewskiej. We wtorek wieczorem ma wziąć udział w bankiecie w zamku Windsor.
W środę Hajtham ibn Tarik planuje przeprowadzić rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem na Downing Street, a także uczestniczyć w bankiecie w londyńskim City. W czwartek program przewiduje wizytę w Parku Olimpijskim Królowej Elżbiety we wschodnim Londynie, gdzie sułtanowi zostanie pokazane przekształcenie dawnego obiektu olimpijskiego w centrum gospodarcze.
Poprzednia wizyta
Ostatni raz władca Omanu przybył do Wielkiej Brytanii z wizytą państwową w 1982 roku, gdy sułtan Kabus spotkał się z królową Elżbietą II. Emerytowany generał major Richard Stanford, przewodniczący Brytyjsko-Omańskiego Towarzystwa, oświadczył, że relacje między dwoma krajami mają wielowiekową historię i opierają się na wzajemnym szacunku.