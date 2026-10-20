Командование США в Африке (AFRICOM) заявило, что не установило с достаточной вероятностью связь между американскими авиаударами и сообщениями о гибели 10–12 мирных жителей, а также разрушении жилья и предприятий в районе Джамааме на юге Сомали. В то же время военные США подтвердили, что наносили удары в этом районе 14 и 15 ноября 2025 года, сообщает Al Jazeera.

AFRICOM сообщило, что завершило оценку данных о возможном ущербе гражданскому населению, однако имеющаяся информация не соответствовала критерию преобладания вероятности, который американские военные применяют для установления ответственности за жертвы или разрушения. Командование не уточнило, опрашивали ли его представители пострадавших, родственников погибших, сотрудников больниц, местные власти или других очевидцев. AFRICOM отметило, что может возобновить оценку, если появятся новые сведения.

Свидетельства жителей и данные ООН

Жители Джамааме, опрошенные изданием, рассказали о погибших и раненых во время операции, сочетавшей авиаудары и наземные бои. Мать шестерых детей Марьям Хаджи Абди Гулед заявила, что трое ее детей получили ранения во время бомбардировки. У ее сына Абдикидира Салаха после этого в теле остался металлический осколок возле бедра; врачи предупредили, что операция по его удалению может привести к параличу.

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Сеть мониторинга под руководством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев зафиксировала 12 погибших мирных жителей во время боев и авиаударов в районе Джамааме 16–18 ноября 2025 года. В то же время эти данные охватывают различные эпизоды наземных боев и ударов с воздуха, поэтому не позволяют определить, какие силы несут ответственность за каждую смерть. Та же сеть сообщила, что за три дня из Джамааме и окружающих сел выехали 22 800 человек.

Усиление воздушной кампании

По данным AFRICOM, к сентябрю 2026 года США нанесли в Сомали 84 удара, тогда как New America Foundation насчитала 88. Американская кампания направлена против группировки «Аш-Шабаб» и связанной с ИГИЛ группировки на севере страны и проводится в координации с федеральным правительством Сомали.

По подсчетам Airwars, в результате ударов США в Сомали с 2007 года до конца мая 2025 года погибли или были ранены не менее 216 мирных жителей. Организация подчеркнула, что это лишь документально подтвержденные случаи, а не полная оценка числа жертв. AFRICOM ранее пересматривало выводы о жертвах среди гражданского населения в Сомали и признавало ущерб от своих операций после первоначальных заявлений о его отсутствии.

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