Польша получила новые баллистические ракеты с дальностью до 290 км

Польские вооружённые силы получили новую партию южнокорейских ракет для реактивных систем залпового огня Homar-K. В поставку вошли баллистические ракеты CTM-290, способные поражать цели на расстоянии до 290 км.

Также Польша получила реактивные снаряды CGR-080 с дальностью до 80 км. Комплексы Homar-K установлены на польских восьмиколесных шасси Jelcz. Одна пусковая установка может нести до 12 реактивных снарядов или две баллистические ракеты.

В 2024 году Польша заключила контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на закупку 72 пусковых установок Homar-K и тысяч ракет. Стоимость сделки составляет около 1,6 млрд долларов.

Первые ракеты, изготовленные непосредственно в Польше, должны сойти с конвейера в 2028 году.

Источник: Агентство вооружений Польши

16 сентября сообщалось, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти несколько противобаллистических ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Польша передала Украине 5 ракет Patriot, из-за чего правая оппозиция устроила громкий скандал.

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