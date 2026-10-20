Республиканцы угрожают Трампу из-за уступок России — Politico

В Конгрессе США усилилось недовольство политикой Дональда Трампа в отношении России. Часть республиканцев выступила против ослабления санкций против Москвы и возможного сокращения военной помощи Украине.

По данным Politico, некоторые законодатели угрожают заблокировать инициативы Белого дома, если администрация продолжит идти на уступки Кремлю. В частности, критику вызвало шестимесячное ослабление санкций, связанных с закупкой российского дизельного топлива.

Конгрессмены Дон Бейкон и Брайан Фицпатрик призвали не ослаблять давление на Россию и обеспечить Украину необходимым вооружением.

Также американские законодатели обеспокоены возможными ограничениями доступа украинских военных к спутниковым системам Starlink и Starshield, а также задержками с поставками ракет-перехватчиков для Patriot.

Трамп объясняет свои решения стремлением достичь мирного соглашения. В то же время его однопартийцы считают, что уступки Москве могут усилить позиции Кремля.

Источник: Politico

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни ранее.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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