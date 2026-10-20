Dowództwo USA w Afryce (AFRICOM) oświadczyło, że nie ustaliło z wystarczającym prawdopodobieństwem związku między amerykańskimi nalotami a doniesieniami o śmierci 10–12 cywilów oraz zniszczeniu domów i przedsiębiorstw w rejonie Jamaame na południu Somalii. Jednocześnie amerykańskie wojsko potwierdziło, że przeprowadziło uderzenia w tym rejonie 14 i 15 listopada 2025 roku, donosi Al Jazeera.

AFRICOM poinformowało, że zakończyło ocenę danych dotyczących możliwych szkód wśród ludności cywilnej, jednak dostępne informacje nie spełniały kryterium przewagi prawdopodobieństwa, które amerykańskie wojsko stosuje do ustalania odpowiedzialności za ofiary lub zniszczenia. Dowództwo nie sprecyzowało, czy jego przedstawiciele przesłuchiwali poszkodowanych, krewnych zabitych, pracowników szpitali, lokalne władze lub innych świadków. AFRICOM zaznaczyło, że może wznowić ocenę, jeśli pojawią się nowe informacje.

Relacje mieszkańców i dane ONZ

Mieszkańcy Jamaame, z którymi rozmawiało wydanie, opowiedzieli o zabitych i rannych podczas operacji łączącej naloty i walki lądowe. Matka sześciorga dzieci Maryam Haji Abdi Guled oświadczyła, że troje jej dzieci zostało rannych podczas bombardowania. W ciele jej syna Abdikadira Salaha pozostał po tym metalowy odłamek w pobliżu uda; lekarze ostrzegli, że operacja jego usunięcia może doprowadzić do paraliżu.

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Sieć monitorująca prowadzona przez Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców odnotowała 12 zabitych cywilów podczas walk i nalotów w rejonie Jamaame od 16 do 18 listopada 2025 roku. Jednocześnie dane te obejmują różne epizody walk lądowych i uderzeń z powietrza, dlatego nie pozwalają ustalić, które siły są odpowiedzialne za każdą śmierć. Ta sama sieć poinformowała, że w ciągu trzech dni z Jamaame i okolicznych wsi wyjechało 22 800 osób.

Nasilenie kampanii powietrznej

Według AFRICOM do września 2026 roku USA przeprowadziły w Somalii 84 uderzenia, podczas gdy New America Foundation naliczyła ich 88. Amerykańska kampania jest wymierzona w ugrupowanie Asz-Szabab oraz powiązaną z ISIS grupę na północy kraju i jest prowadzona w koordynacji z federalnym rządem Somalii.

Według szacunków Airwars w wyniku uderzeń USA w Somalii od 2007 roku do końca maja 2025 roku zginęło lub zostało rannych co najmniej 216 cywilów. Organizacja podkreśliła, że są to jedynie udokumentowane przypadki, a nie pełna ocena liczby ofiar. AFRICOM wcześniej rewidowało ustalenia dotyczące ofiar cywilnych w Somalii i uznawało szkody spowodowane przez swoje operacje po początkowych oświadczeniach o ich braku.

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