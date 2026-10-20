据《台北时报》报道，自本月初起，在日本的台湾专业人士可在国家职业资格文件中标注“台湾”。这一变化涉及322种职业，包括医生和护士。

此前，台湾民众必须在职业证书和执照的国籍栏中填写“中国”。如今，该栏位的表述已改为“国籍和地区”或“国籍等”，从而可以使用“台湾”这一名称。

资格文件的变化

日台国会议员友好联盟在东京宣布了新规定。该联盟主席、议员古屋圭司称，这项改革是日台关系中的重要一步，同时指出仍需完善申请程序和地方行政流程。

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联盟工作组负责人、参议院议员泷波宏文表示，相关修改工作始于2022年，此前台湾民众提出希望能在日本住民登记簿中标注台湾。2025年5月，“台湾”被正式纳入住民登记簿中的国籍栏。

需要通知地方机构

泷波宏文表示，医疗执照的更新由地方公共卫生中心和行政机构办理。该联盟已请求中央政府妥善通知服务中心有关新规定，因为地方官员可能并不熟悉这些规则。

在日本执业的台湾医生中里纪文此前曾用贴纸遮住其医疗执照上的“中国”一词，因为这会引起患者的疑问。他估计，在日本拥有国家资格的台湾医疗工作者约有2000人。该联盟还请求不要为提交变更登记申请设定截止期限。

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