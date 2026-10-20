Uzbrojeni napastnicy zabili co najmniej 40 cywilów w Mali — The Hindu

Ponad 40 cywilów zginęło w wyniku ataków uzbrojonych mężczyzn na obozy w regionie Menaka w północno-wschodnim Mali. Źródła bezpieczeństwa i przedstawiciele lokalnych społeczności poinformowali o tym AFP w poniedziałek, 19 października, pisze The Hindu.

Ataki w trakcie weekendu

Według rozmówców AFP ataki na obozy miały miejsce w trakcie weekendu. Napastnicy mieli przybyć na motocyklach. Obozy będące celem ataków były zamieszkane głównie przez przedstawicieli społeczności Daoussahak.

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Oświadczenie przedstawicieli społeczności

Biuro wykonawcze społeczności Daoussahak obarczyło odpowiedzialnością za zabójstwa grupę Państwo Islamskie. Jest to oświadczenie przedstawicieli społeczności, a nie niezależnie potwierdzony wniosek zawarty w informacji.

Źródła bezpieczeństwa i przedstawiciele społeczności poinformowali AFP o śmierci ponad 40 cywilów. W materiale nie podano nazwisk napastników ani innych szczegółów, które pozwoliłyby niezależnie ustalić ich przynależność.

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