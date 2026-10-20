Vance uważa, że Trump poprze go, jeśli wystartuje — Anadolu Agency
Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że uważa za prawdopodobne poparcie prezydenta Donalda Trumpa, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta. Jednocześnie podkreślił, że nie rozmawiał z Trumpem o możliwym kandydowaniu.
Oświadczenie Vance'a
Vance powiedział o tym w wywiadzie z Markiem Halperinem dla programu 2WAY Tonight, informuje Anadolu Agency. Jak zaznaczył, w przypadku udziału w wyborach prezydenckich oczekiwałby poparcia Trumpa.
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Na pytanie, czy Trump mógłby poprzeć go od razu po ogłoszeniu udziału w wyścigu, Vance odpowiedział, że uważa to za prawdopodobne. Wiceprezydent sprecyzował jednak, że nie ma bezpośredniego potwierdzenia, ponieważ nie rozmawiał o tym z prezydentem.
Bez potwierdzenia ze strony Trumpa
Vance nazwał poparcie prezydenta kluczowym. Dodał, że nie może oceniać psychologii Trumpa, ponieważ nigdy nie rozmawiał z nim o swoich możliwych ambicjach prezydenckich. Według wiceprezydenta jego ocena dotycząca możliwego poparcia jest własnym przypuszczeniem, a nie stanowiskiem potwierdzonym przez Trumpa.