Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że uważa za prawdopodobne poparcie prezydenta Donalda Trumpa, jeśli zdecyduje się kandydować na prezydenta. Jednocześnie podkreślił, że nie rozmawiał z Trumpem o możliwym kandydowaniu.

Oświadczenie Vance'a

Vance powiedział o tym w wywiadzie z Markiem Halperinem dla programu 2WAY Tonight, informuje Anadolu Agency. Jak zaznaczył, w przypadku udziału w wyborach prezydenckich oczekiwałby poparcia Trumpa.

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Na pytanie, czy Trump mógłby poprzeć go od razu po ogłoszeniu udziału w wyścigu, Vance odpowiedział, że uważa to za prawdopodobne. Wiceprezydent sprecyzował jednak, że nie ma bezpośredniego potwierdzenia, ponieważ nie rozmawiał o tym z prezydentem.

Bez potwierdzenia ze strony Trumpa

Vance nazwał poparcie prezydenta kluczowym. Dodał, że nie może oceniać psychologii Trumpa, ponieważ nigdy nie rozmawiał z nim o swoich możliwych ambicjach prezydenckich. Według wiceprezydenta jego ocena dotycząca możliwego poparcia jest własnym przypuszczeniem, a nie stanowiskiem potwierdzonym przez Trumpa.

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