Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает вероятной поддержку президента Дональда Трампа, если решит баллотироваться на пост президента. При этом он подчеркнул, что не обсуждал с Трампом возможное выдвижение.

Заявление Вэнса

Об этом Вэнс сказал в интервью Марку Гэлперину для программы 2WAY Tonight, сообщает Anadolu Agency. По его словам, в случае участия в президентских выборах он ожидал бы поддержки Трампа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На вопрос, может ли Трамп поддержать его сразу после объявления об участии в гонке, Вэнс ответил, что считает это вероятным. Однако вице-президент уточнил, что не имеет прямого подтверждения, поскольку не говорил с президентом об этом.

Без подтверждения от Трампа

Вэнс назвал поддержку президента решающей. Он добавил, что не может судить о психологии Трампа, поскольку никогда не обсуждал с ним собственные возможные президентские амбиции. По словам вице-президента, его оценка возможной поддержки является его собственным предположением, а не позицией, подтвержденной Трампом.

Читай нас в