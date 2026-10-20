Более 40 мирных жителей погибли в результате нападений вооруженных мужчин на лагеря в регионе Менака на северо-востоке Мали. Об этом AFP в понедельник, 19 октября, сообщили источники в сфере безопасности и представители местных общин, пишет The Hindu.

Нападения в течение выходных

По данным собеседников AFP, атаки на лагеря произошли в течение выходных. Нападавшие, как сообщается, прибыли на мотоциклах. Лагеря, ставшие целью атак, преимущественно населяли представители общины Дауссахак.

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Заявление представителей общины

Исполнительное бюро общины Дауссахак возложило ответственность за убийства на группировку «Исламское государство». Это заявление представителей общины, а не независимо подтвержденный вывод в сообщении.

Источники в сфере безопасности и представители общины сообщили AFP о гибели более 40 мирных жителей. В материале не приводятся имена нападавших или другие детали, которые позволили бы независимо установить их принадлежность.

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