Australijski National Australia Bank (NAB) planuje zlikwidować do 2500 miejsc pracy, co stanowi około 6% jego zatrudnienia, do połowy 2027 roku. Informuje o tym ABC News, powołując się na oświadczenie banku dla Australijskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Do 1500 stanowisk zostanie zlikwidowanych w tym roku

Do końca bieżącego roku NAB zamierza zlikwidować do 1500 stanowisk. Bank planuje również znacząco ograniczyć korzystanie z usług konsultantów i zewnętrznych wykonawców.

W NAB wyjaśniono tę decyzję uproszczeniem modelu operacyjnego oraz dostosowaniem struktury zatrudnienia do priorytetów wzrostu i inicjatyw technologicznych dla klientów. Koszty restrukturyzacji przed opodatkowaniem szacowane są na około 300 mln dolarów australijskich. Bank obiecuje ujawnić szczegóły wraz z rocznymi wynikami finansowymi 5 listopada.

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Cięcia obejmą funkcje korporacyjne

Dyrektor generalny NAB Andrew Irvine oświadczył, że zmiany nie będą miały istotnego wpływu na stanowiska bankowe bezpośrednio związane z obsługą klientów. Według niego bank skupi się na ograniczeniu funkcji korporacyjnych i głębszych zmianach na stanowiskach kierowniczych, aby rozszerzyć odpowiedzialność kadry zarządzającej.

W oświadczeniu NAB wskazał również na trudniejsze warunki gospodarcze, rosnące oczekiwania klientów, nasilenie konkurencji i szybkie zmiany technologiczne. Andrew Irvine przyznał, że dla pracowników dotkniętych cięciami będzie to trudny okres, i obiecał traktować ich godnie i z szacunkiem.

Inne australijskie banki również zmniejszały zatrudnienie: zakrojona na szeroką skalę restrukturyzacja ANZ w ciągu minionego roku doprowadziła do utraty tysięcy miejsc pracy, a Bendigo and Adelaide Bank zaproponował w ubiegłym miesiącu likwidację 137 stanowisk.

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