Австралийский National Australia Bank (NAB) планирует сократить до 2500 рабочих мест, что составляет около 6% его штата, к середине 2027 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление банка для Австралийской фондовой биржи.

До 1500 должностей ликвидируют в этом году

До конца текущего года NAB намерен ликвидировать до 1500 должностей. Банк также планирует существенно сократить использование услуг консультантов и внешних подрядчиков.

В NAB объяснили решение упрощением операционной модели и приведением структуры персонала в соответствие с приоритетами роста и технологическими инициативами для клиентов. Расходы на реструктуризацию до уплаты налогов оцениваются примерно в 300 млн австралийских долларов. Банк обещает раскрыть детали вместе с годовыми финансовыми результатами 5 ноября.

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Сокращения затронут корпоративные функции

Генеральный директор NAB Эндрю Ирвин заявил, что изменения не окажут существенного влияния на банковские должности, непосредственно связанные с обслуживанием клиентов. По его словам, банк сосредоточится на сокращении корпоративных функций и более глубоких изменениях на руководящих должностях, чтобы расширить ответственность менеджмента.

В заявлении NAB также указал на более сложные экономические условия, рост ожиданий клиентов, усиление конкуренции и быстрые технологические изменения. Эндрю Ирвин признал, что для сотрудников, которых затронут сокращения, это будет сложный период, и пообещал относиться к ним достойно и с уважением.

Другие австралийские банки также сокращали численность персонала: масштабная реструктуризация ANZ в течение прошлого года привела к потере тысяч рабочих мест, а Bendigo and Adelaide Bank в прошлом месяце предложил сократить 137 должностей.

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