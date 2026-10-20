澳大利亚国民银行（National Australia Bank，NAB）计划在2027年年中前裁减最多2500个岗位，约占其员工总数的6%。澳大利亚广播公司新闻报道称，该消息援引了该银行提交给澳大利亚证券交易所的声明。

今年将取消最多1500个岗位

NAB计划在本年底前取消最多1500个岗位。该银行还计划大幅减少对顾问和外部承包商服务的使用。

NAB解释称，这一决定旨在简化运营模式，并使员工结构与增长重点及面向客户的技术计划保持一致。税前重组成本估计约为3亿澳元。该银行承诺将于11月5日发布全年财务业绩时公布详细信息。

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裁员将涉及企业职能部门

NAB首席执行官安德鲁·欧文表示，这些变化不会对与客户服务直接相关的银行岗位产生重大影响。他称，该银行将重点削减企业职能，并对管理职位进行更深层次的调整，以扩大管理层的责任范围。

NAB在声明中还指出，经济环境更加艰难、客户期望不断提高、竞争加剧以及技术快速变化。安德鲁·欧文承认，对受裁员影响的员工而言，这将是一段艰难时期，并承诺将以尊严和尊重的方式对待他们。

其他澳大利亚银行也在减少员工人数：ANZ在过去一年进行的大规模重组导致数千个工作岗位流失，而Bendigo and Adelaide Bank上个月提出裁减137个岗位。

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