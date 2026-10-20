Specjalny wysłannik prezydenta USA na Bliski Wschód Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner planują w tym tygodniu przyjechać do Norwegii na kolejną rundę rozmów dotyczących zakończenia wojny Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — przeciwko Ukrainie. Dwóch z trzech anonimowych rozmówców Jerusalem Post poinformowało, że oczekuje udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Źródła znające plany zaznaczyły, że harmonogram spotkań jest wstępny i może się zmienić. Biały Dom nie udzielił natychmiastowego komentarza w sprawie nadchodzących rozmów.

Napięcia między Kijowem a Waszyngtonem

Planowane rozmowy odbywają się w warunkach narastających napięć między Waszyngtonem a Kijowem. Ukraina twierdzi, że prędkość działania wojskowego systemu satelitarnego Starshield, należącego do SpaceX, została zmniejszona w wyniku decyzji USA. Kijów utrzymuje również, że Stany Zjednoczone ograniczyły wymianę danych wywiadowczych i opóźniły dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, za które zapłaciły inne państwa.

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W opublikowanym w poniedziałek na Telegramie wystąpieniu wideo Zełenski oświadczył, że te okoliczności mogą wskazywać na polityczną decyzję o spowolnieniu wsparcia dla Ukrainy. Amerykańscy urzędnicy zaprzeczyli ukraińskim twierdzeniom.

Dostawy uzbrojenia i Starshield

Jedno ze źródeł poinformowało, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth wciąż nie zatwierdził dostawy najnowszego pakietu amerykańskiego uzbrojenia, zakupionego przez sojuszników z NATO w ramach programu PURL. Rozmówca nie mógł potwierdzić, czy pakiet zawiera rakiety Patriot. Pentagon nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Ukraina wykorzystuje Starshield do łączności na polu walki i operacji dronowych. Departament Obrony USA ma umowę z SpaceX dotyczącą tego systemu i pozwala Ukrainie z niego korzystać. Ukraińscy urzędnicy oświadczali, że ograniczenia działania Starshield doprowadziły do śmierci cywilów, ponieważ wojsko nie mogło przechwytywać rosyjskich uderzeń. Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk zaznaczył, że Starshield należy do rządu USA i jest przez niego kontrolowany, a decyzje o ograniczeniu prędkości lub wykorzystania systemu podejmują amerykańskie wojsko albo prezydent USA.

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