Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют на этой неделе приехать в Норвегию на следующий раунд переговоров о завершении войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины. Двое из трех анонимных собеседников Jerusalem Post сообщили, что ожидают участия президента Украины Владимира Зеленского.

Источники, знакомые с планами, отметили, что график встреч предварительный и может измениться. Белый дом не предоставил оперативный комментарий по поводу предстоящих переговоров.

Напряженность между Киевом и Вашингтоном

Запланированные переговоры проходят на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Киевом. Украина заявляет, что скорость работы военной спутниковой системы Starshield, принадлежащей SpaceX, была снижена вследствие решения США. Киев также утверждает, что Соединенные Штаты ограничили обмен разведданными и отложили поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, за которые заплатили другие страны.

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В видеообращении, опубликованном в Telegram в понедельник, Зеленский заявил, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о политическом решении замедлить поддержку Украины. Американские чиновники опровергли украинские утверждения.

Поставки вооружений и Starshield

Один из источников сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил поставку последнего пакета американского вооружения, приобретенного союзниками по НАТО в рамках программы PURL. Собеседник не смог подтвердить, содержит ли этот пакет ракеты Patriot. Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

Украина использует Starshield для связи на поле боя и операций с дронами. Министерство обороны США имеет контракт с SpaceX на эту систему и разрешает Украине ею пользоваться. Украинские чиновники заявляли, что ограничения работы Starshield привели к гибели гражданских, поскольку военные не могли перехватывать российские удары. Генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил, что Starshield принадлежит и контролируется правительством США, а решения об ограничении скорости или использования системы принимают американские военные либо президент США.

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