Премьер-министр Перу Луис Галаррета 18 октября запустил работу Высокой межсекторальной комиссии по восстановлению безопасности и общественного порядка. Заседание с участием пяти министров состоялось в штабе сухопутных войск в районе Сан-Борха в Лиме. Об этом сообщает The Rio Times.

Состав и полномочия комиссии

Комиссию возглавляет глава правительства. В ее состав также вошли министр внутренних дел Сесар Астудильо, министр обороны Рафаэль Белаунде, министр юстиции и прав человека Эрнесто Альварес и министр иностранных дел Карлос Эспанья. Членство в органе является безвозмездным, а министры не могут делегировать участие своим представителям.

Орган был создан Верховным декретом №141-2026-PCM, который подписали 13 октября и опубликовали на следующий день. Комиссия должна контролировать и координировать первое направление государственной политики на 2026–2031 годы, направленное на противодействие насильственной преступности, вымогательству и организованным преступным группам.

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Без оперативного руководства

Комиссия сможет вносить правительству предложения по мерам, нормативным решениям и приоритетам финансирования, которое должно согласовывать Министерство экономики и финансов. В то же время декрет прямо предусматривает, что она не будет руководить полицейскими или военными операциями. Ее будут информировать о координационных действиях в сфере безопасности, в частности о работе Объединенного командования полиции и вооруженных сил.

Финансирование комиссии будет осуществляться за счет бюджетов министерств-участников без дополнительных средств из государственной казны. Она должна утвердить внутренний регламент в течение 30 рабочих дней после начала работы, а ее заседания будут проходить в закрытом формате — очно или онлайн.

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