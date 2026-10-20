秘鲁总理路易斯·加拉雷塔于10月18日启动了恢复安全与公共秩序高级跨部门委员会的工作。由五名部长参加的会议在利马圣博尔哈区陆军总部举行。The Rio Times报道。

委员会的组成和权限

该委员会由政府首脑担任主席。其成员还包括内政部长塞萨尔·阿斯图迪略、国防部长拉斐尔·贝劳恩德、司法与人权部长埃内斯托·阿尔瓦雷斯以及外交部长卡洛斯·埃斯帕尼亚。该机构成员职位为无偿，部长不得委托代表代为参加。

该机构根据第141-2026-PCM号最高法令设立，该法令于10月13日签署并于次日公布。委员会将监督和协调2026至2031年政府政策的第一个方向，该方向旨在打击暴力犯罪、敲诈勒索和有组织犯罪团伙。

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不承担行动指挥职责

委员会可以就措施、规范性决定和资金优先事项向政府提出建议，资金须由经济与财政部批准。同时，法令明确规定，该委员会不会指挥警察或军事行动。委员会将获知安全领域的协调行动，包括警察和武装部队联合指挥部的工作。

委员会的资金将来自参与部门的预算，不会从国库获得额外资金。委员会须在开始工作后30个工作日内批准内部条例，其会议将以闭门形式举行，可线下或在线进行。

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