Premier Peru Luis Galarreta 18 października rozpoczął prace Wysokiej Komisji Międzysektorowej ds. Przywrócenia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Posiedzenie z udziałem pięciu ministrów odbyło się w siedzibie wojsk lądowych w dzielnicy San Borja w Limie. Informuje o tym The Rio Times.

Skład i uprawnienia komisji

Komisji przewodniczy szef rządu. W jej skład weszli również minister spraw wewnętrznych César Astudillo, minister obrony Rafael Belaúnde, minister sprawiedliwości i praw człowieka Ernesto Álvarez oraz minister spraw zagranicznych Carlos España. Członkostwo w organie jest nieodpłatne, a ministrowie nie mogą delegować udziału swoim przedstawicielom.

Organ utworzono na mocy Dekretu Najwyższego nr 141-2026-PCM, który podpisano 13 października i opublikowano następnego dnia. Komisja ma nadzorować i koordynować pierwszy kierunek polityki rządowej na lata 2026–2031, ukierunkowany na przeciwdziałanie brutalnej przestępczości, wymuszeniom i zorganizowanym grupom przestępczym.

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Bez dowodzenia operacyjnego

Komisja będzie mogła przedstawiać rządowi propozycje dotyczące środków, rozwiązań regulacyjnych i priorytetów finansowania, które musi zatwierdzić Ministerstwo Gospodarki i Finansów. Jednocześnie dekret wyraźnie stanowi, że nie będzie ona kierować operacjami policyjnymi ani wojskowymi. Będzie informowana o skoordynowanych działaniach w sferze bezpieczeństwa, w tym o pracy Wspólnego Dowództwa policji i sił zbrojnych.

Finansowanie komisji będzie odbywać się z budżetów uczestniczących ministerstw, bez dodatkowych środków ze skarbu państwa. Ma ona zatwierdzić regulamin wewnętrzny w ciągu 30 dni roboczych od rozpoczęcia pracy, a jej posiedzenia będą odbywać się w formule zamkniętej — osobiście lub online.

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