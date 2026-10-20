Ministerstwo Obrony Australii 13 października rozpoczęło wybór dostawcy naziemnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu dla wojsk lądowych. Projekt otrzymał nazwę Land 6504 i ma wzmocnić obronę kraju, który obecnie posiada tylko jeden pułk systemów NASAMS krótkiego zasięgu, informuje Defense News.

Wymagania wobec nowego systemu

Canberra poszukuje gotowego i sprawdzonego rozwiązania, zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych w końcowej fazie lotu, a także poddźwiękowych celów aerodynamicznych. Nowy system ma stać się częścią krajowej zintegrowanej architektury obrony powietrznej oraz współdziałać z radarami australijskiej firmy CEA Technologies i systemem kierowania walką powietrzną Joint Air Battle Management System, rozwijanym przez Lockheed Martin Australia.

W Narodowej Strategii Obrony Australii na 2026 rok za priorytet uznano przyspieszone rozmieszczenie naziemnej aktywnej obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu, w tym poprzez inwestycje w wyrzutnie, amunicję oraz ich integrację z systemami dowodzenia i kontroli Sił Zbrojnych kraju.

Terminy i potencjalni uczestnicy

Zainteresowanie przetargiem wykazują już producenci z Europy, Izraela, Korei Południowej, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Południowokoreańska firma Hanwha zaprezentowała w szczególności swój system L-SAM na wystawie Land Forces 2026 w Perth na początku października.

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Australia planuje wybrać dostawcę do końca 2027 roku. Strzelania bojowe wybranego systemu mają zostać przeprowadzone podczas ćwiczeń Talisman Saber w połowie 2029 roku, a osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej zaplanowano na początek lat 30. XXI wieku.

Ze względu na napięte terminy Canberra równolegle rozważa bezpośrednie zakupy komercyjne oraz amerykański międzyrządowy mechanizm sprzedaży Foreign Military Sales. Wśród możliwych opcji wymieniane jest także wyposażenie istniejących australijskich systemów NASAMS w pociski AMRAAM-ER o zwiększonym zasięgu. Lockheed Martin Australia wcześniej zademonstrował odpalenie pocisku SM-2 z wyrzutni holowanej, z wykorzystaniem systemu bojowego Aegis i radaru CEA.

Jednym z czynników stojących za przetargiem było wzmacnianie potencjału wojskowego Chin. Publikacja zaznacza, że na początku 2025 roku grupa okrętów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej opłynęła Australię, a w lipcu Chiny wystrzeliły międzykontynentalny pocisk balistyczny w południową część Oceanu Spokojnego.

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