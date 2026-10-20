Министерство обороны Австралии 13 октября начало отбор поставщика наземной системы противовоздушной обороны средней дальности для сухопутных войск. Проект получил название Land 6504 и должен усилить оборону страны, которая сейчас располагает только одним полком систем NASAMS малой дальности, сообщает Defense News.

Требования к новой системе

Канберра ищет готовое и проверенное решение, способное перехватывать баллистические ракеты на конечном участке полета, а также дозвуковые аэродинамические цели. Новая система должна стать частью национальной интегрированной архитектуры ПВО и взаимодействовать с радарами австралийской CEA Technologies и системой управления воздушным боем Joint Air Battle Management System, которую разрабатывает Lockheed Martin Australia.

В Национальной оборонной стратегии Австралии на 2026 год приоритетом определили ускоренное развертывание наземной активной противоракетной обороны средней дальности, в частности за счет инвестиций в пусковые установки, боеприпасы и их интеграцию с системами командования и управления Вооруженных сил страны.

Сроки и потенциальные участники

Интерес к тендеру уже проявляют производители из Европы, Израиля, Южной Кореи, Турции и США. Южнокорейская Hanwha, в частности, представила свою систему L-SAM на выставке Land Forces 2026 в Перте в начале октября.

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Австралия планирует выбрать поставщика до конца 2027 года. Боевые стрельбы выбранной системы должны провести во время учений Talisman Saber в середине 2029 года, а начальной оперативной готовности планируют достичь в начале 2030-х годов.

Из-за сжатых сроков Канберра параллельно рассматривает прямые коммерческие закупки и американский межправительственный механизм продаж Foreign Military Sales. Среди возможных вариантов также называют оснащение существующих австралийских NASAMS ракетами увеличенной дальности AMRAAM-ER. Lockheed Martin Australia ранее продемонстрировала запуск ракеты SM-2 с прицепной пусковой установки с использованием боевой системы Aegis и радара CEA.

Одним из факторов для тендера стало усиление военных возможностей Китая. Издание отмечает, что в начале 2025 года корабельная группа Народно-освободительной армии Китая совершила обход Австралии, а в июле Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету в южную часть Тихого океана.

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