澳大利亚国防部于10月13日启动为陆军遴选地面中程防空系统供应商的程序。该项目名为Land 6504，旨在加强该国防御能力；目前该国仅拥有一个团的短程NASAMS系统，Defense News报道称。

新系统的要求

堪培拉正在寻求一种成熟且经过验证的解决方案，能够拦截处于飞行末段的弹道导弹以及亚音速气动目标。新系统将成为国家一体化防空体系的一部分，并与澳大利亚CEA Technologies公司的雷达以及由洛克希德·马丁澳大利亚公司开发的联合空战管理系统（Joint Air Battle Management System）协同运行。

澳大利亚2026年《国家防务战略》将加速部署地面中程主动导弹防御列为优先事项，其中包括投资发射装置、弹药，以及将其与该国武装部队的指挥与控制系统整合。

时间表与潜在参与者

来自欧洲、以色列、韩国、土耳其和美国的制造商已对招标表示兴趣。尤其是韩国韩华公司于10月初在珀斯举行的Land Forces 2026展会上展示了其L-SAM系统。

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澳大利亚计划在2027年底前选定供应商。入选系统的实弹射击计划在2029年年中Talisman Saber演习期间进行，而初始作战能力计划在2030年代初实现。

由于时间紧迫，堪培拉同时考虑直接商业采购以及美国政府间对外军售机制Foreign Military Sales。可能的选项还包括为现有的澳大利亚NASAMS系统配备增程型AMRAAM-ER导弹。洛克希德·马丁澳大利亚公司此前演示了使用Aegis作战系统和CEA雷达，从拖车式发射装置发射SM-2导弹。

促成此次招标的因素之一是中国军事实力的增强。该媒体指出，2025年初，中国人民解放军舰艇编队绕航澳大利亚；7月，中国向南太平洋发射了一枚洲际弹道导弹。

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