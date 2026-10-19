Суд в Беэр-Шеве в Израиле приговорил бывшего врача медицинского центра «Сорока» Мухаммада Аззама к 27 месяцам лишения свободы за членство в террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Как сообщает Jerusalem Post, суд также назначил ему штраф в размере 15 тысяч шекелей и 12 месяцев условного наказания.

Судья Шошана Шитрит постановила зачесть в срок время, которое Аззам уже провел под стражей. До перевода под электронный надзор он находился под стражей более 17 месяцев. Он должен прибыть в тюрьму «Декель» 8 ноября.

Материалы о взрывчатке и ядах

Аззам был признан виновным 27 апреля после судебного разбирательства. Согласно выводам суда, с 2014 года и до задержания 16 июля 2024 года он систематически просматривал пропагандистские материалы ИГИЛ, в том числе видео боев, казней и обезглавливаний, а иногда пересылал их другим людям.

После нападения на Израиль под руководством ХАМАС 7 октября и начала войны в секторе Газа Аззам, по данным суда, присягнул на верность лидеру группировки. Суд также установил, что в 2024 году, работая в медцентре «Сорока», он скачивал практические руководства по взрывчатке и ядам.

Следователи обнаружили на его электронных устройствах материалы, систематизированные по папкам, часть из которых была защищена паролями. Суд пришел к выводу, что сбор и упорядочивание таких руководств свидетельствовали о целенаправленном обучении и подготовке к возможному использованию, а не только об интересе.

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Позиция защиты и обстоятельства дела

В судебном решении также упоминается переписка, в которой Аззам выражал одобрение преступлений 7 октября и распространял соответствующие видео. В другом разговоре о раненых военных, доставленных в медцентр, он, по данным суда, пожелал смерти одному из них.

Суд учел работу Аззама врачом как отягчающее обстоятельство из-за его доступа к уязвимым гражданским лицам и раненым военным. В то же время приговор не устанавливает, что он нападал на пациентов или причинял им вред.

Защита утверждала, что членство Аззама в ИГИЛ было пассивным, а сам он не предпринимал практических шагов для нападения, не покупал материалы для террористической деятельности и не планировал выезжать за границу. Суд учел отсутствие предыдущих судимостей, семейные обстоятельства и сложные условия содержания под стражей, назначив наказание ближе к нижней границе установленного диапазона.

Условное наказание будет применено, если в течение трех лет после освобождения Аззам совершит определенные террористические преступления или правонарушения против безопасности государства. Ему также сообщили о праве на обжалование приговора.

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