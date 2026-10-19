以色列贝尔谢巴一家法院判处索罗卡医疗中心前医生穆罕默德·阿扎姆27个月监禁，罪名是加入恐怖组织“伊斯兰国”（ISIS）。据《耶路撒冷邮报》报道，法院还对他处以1.5万谢克尔罚款和12个月缓刑。

法官肖莎娜·希特里特裁定，将阿扎姆此前已被羁押的时间计入刑期。在被转为电子监控前，他已被羁押超过17个月。他须于11月8日前往德克尔监狱报到。

有关爆炸物和毒药的材料

阿扎姆在庭审后于4月27日被判有罪。根据法院认定，自2014年至2024年7月16日被捕期间，他系统观看“伊斯兰国”宣传材料，包括战斗、处决和斩首视频，有时还将其转发给他人。

在哈马斯领导的10月7日袭击以色列以及加沙地带战争开始后，阿扎姆据法院称向该组织领导人宣誓效忠。法院还认定，2024年他在索罗卡医疗中心工作期间，下载了有关爆炸物和毒药的实用手册。

调查人员在他的电子设备上发现了按文件夹整理的材料，其中一部分受密码保护。法院认为，收集和整理此类手册表明其是在有目的地学习并为可能的使用作准备，而非仅仅出于好奇。

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辩方立场与案件情况

法院裁决还提到，阿扎姆在通信中表示赞同10月7日的罪行，并传播相关视频。据法院称，在另一段关于被送往医疗中心的受伤军人的谈话中，他希望其中一人死亡。

法院将阿扎姆的医生工作视为加重情节，原因是他能够接触脆弱的平民和受伤军人。同时，判决并未认定他曾袭击或伤害患者。

辩方称，阿扎姆加入“伊斯兰国”是被动的，他没有采取实施袭击的实际步骤，没有购买用于恐怖活动的材料，也没有计划出国。法院考虑到他没有前科、家庭情况以及羁押条件困难，判处的刑罚接近既定幅度的下限。

如果阿扎姆在获释后三年内犯下规定的恐怖主义罪行或危害国家安全的违法行为，缓刑将被执行。他也被告知有权对判决提出上诉。

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