几内亚选举总局为定于2026年12月20日举行的参议院选举中的每位候选人设定了3000万几内亚法郎的现金保证金。这约合3400美元。此外，每个候选资格的竞选支出上限为3亿法郎，约合3.4万美元，The Rio Times报道。

候选人条件

第D/1166/MATD/DGE/2026号决定日期为2026年10月18日。保证金必须存入几内亚中央银行的国库账户。科纳克里和每个省均设有独立账户。

据The Rio Times报道，付款必须在投票日前至少50天完成，即截至10月31日。3亿法郎的限制适用于每个候选资格的支出。竞选资金必须通过获得相应许可的银行账户流转。违反既定限额即构成违反选举法，并将面临法律制裁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举日程

选举管理机构于10月15日成立了一个负责拟定建议的财务委员会。其工作由全国选举监督机构ONASUR协调，该机构主席为马马杜·萨努西·巴。

在参议院选举之前，该国计划于11月29日举行地区选举。有关选举日程的消息指出，候选人提交文件的时间应为10月20日至29日。The Rio Times还指出，选举法第201条规定，候选资格须在投票日前70天提交，这意味着对于12月20日的选举，该期限应为10月11日。官方日程于10月12日在国家电视台公布。

有关保证金的规定依据选举法第275条，竞选资金要求则依据第280条和第281条。参议院选举是几内亚在2021年9月政变后恢复民选机构进程的一部分。

关注我们在