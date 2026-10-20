У Гвінеї встановили заставу 30 млн франків для кандидатів до сенату — The Rio Times

У Гвінеї Генеральна дирекція з виборів встановила грошову заставу в розмірі 30 мільйонів гвінейських франків для кожного кандидата на виборах до сенату, призначених на 20 грудня 2026 року. Це становить близько 3,4 тисячі доларів США. Також для кожної кандидатури запровадили ліміт витрат на передвиборчу кампанію — 300 мільйонів франків, або приблизно 34 тисячі доларів, повідомляє The Rio Times.

Умови для кандидатів

Рішення № D/1166/MATD/DGE/2026 датоване 18 жовтня 2026 року. Заставу необхідно внести на рахунки державного казначейства в Центральному банку Гвінеї. Для Конакрі та кожної префектури передбачені окремі рахунки.

За даними The Rio Times, оплату слід здійснити щонайменше за 50 днів до голосування — до 31 жовтня. Обмеження у 300 мільйонів франків поширюється на витрати кожної кандидатури. Кампанійні кошти мають проходити через рахунок у банку, який має відповідний дозвіл. Порушення встановленого ліміту є порушенням виборчого кодексу та передбачає юридичні санкції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виборчий календар

Фінансову комісію для підготовки пропозицій виборча адміністрація створила 15 жовтня. Її роботу координував національний орган нагляду за виборами ONASUR, президентом якого є Мамаду Сануссі Ба.

Перед сенатськими виборами в країні заплановані регіональні вибори — 29 листопада. У повідомленнях про виборчий календар зазначається, що подання документів кандидатами має тривати з 20 до 29 жовтня. The Rio Times також звертає увагу, що стаття 201 виборчого кодексу встановлює строк подання кандидатур за 70 днів до голосування, тобто для виборів 20 грудня цей термін припадав би на 11 жовтня. Офіційний календар оголосили по державному телебаченню 12 жовтня.

Правила щодо застави ґрунтуються на статті 275 виборчого кодексу, а вимоги до фінансування кампаній — на статтях 280 і 281. Вибори до сенату є частиною процесу повернення Гвінеї до виборних інституцій після перевороту у вересні 2021 року.

Читай нас у