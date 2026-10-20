В Гвинее Генеральная дирекция по выборам установила денежный залог в размере 30 миллионов гвинейских франков для каждого кандидата на выборах в сенат, назначенных на 20 декабря 2026 года. Это составляет около 3,4 тысячи долларов США. Также для каждой кандидатуры ввели лимит расходов на предвыборную кампанию — 300 миллионов франков, или примерно 34 тысячи долларов, сообщает The Rio Times.

Условия для кандидатов

Решение № D/1166/MATD/DGE/2026 датировано 18 октября 2026 года. Залог необходимо внести на счета государственного казначейства в Центральном банке Гвинеи. Для Конакри и каждой префектуры предусмотрены отдельные счета.

По данным The Rio Times, оплату следует произвести не менее чем за 50 дней до голосования — до 31 октября. Ограничение в 300 миллионов франков распространяется на расходы каждой кандидатуры. Средства кампании должны проходить через счет в банке, имеющем соответствующее разрешение. Нарушение установленного лимита является нарушением избирательного кодекса и влечет юридические санкции.

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Избирательный календарь

Избирательная администрация 15 октября создала финансовую комиссию для подготовки предложений. Ее работу координировал национальный орган надзора за выборами ONASUR, президентом которого является Мамаду Санусси Ба.

Перед выборами в сенат в стране запланированы региональные выборы — на 29 ноября. В сообщениях об избирательном календаре указано, что подача документов кандидатами должна проходить с 20 по 29 октября. The Rio Times также обращает внимание, что статья 201 избирательного кодекса устанавливает срок подачи кандидатур за 70 дней до голосования, то есть для выборов 20 декабря этот срок пришелся бы на 11 октября. Официальный календарь был объявлен по государственному телевидению 12 октября.

Правила о залоге основаны на статье 275 избирательного кодекса, а требования к финансированию кампаний — на статьях 280 и 281. Выборы в сенат являются частью процесса возвращения Гвинеи к выборным институтам после переворота в сентябре 2021 года.

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