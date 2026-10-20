Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что перехватил и уничтожил американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом. По данным Anadolu Agency, иранская сторона утверждает, что дрон был сбит рано утром во вторник во время полета над стратегическим водным путем.

Заявление Корпуса стражей исламской революции

Как сообщило полуофициальное иранское агентство Fars, Корпус стражей исламской революции назвал этот летательный аппарат 54-м американским дроном MQ-9, который, по его утверждению, был уничтожен иранскими силами.

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Ситуация в Ормузском проливе

Anadolu Agency пишет, что США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, а Тегеран в ответ наносил ракетные и дроновые удары в регионе и фактически закрыл Ормузский пролив. Позднее Вашингтон ввел морскую блокаду иранских портов. В июне США и Иран подписали меморандум о свободе судоходства в проливе, однако его реализация остановилась из-за разногласий относительно безопасности на этом водном пути.

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